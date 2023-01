FOTO - Trigoria: mattinata di lavoro per la Roma in vista del Genoa

Tra due giorni tornerà in campo la Roma di Josè Mourinho, impegnata negli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa. I giallorossi si sono allenati questa mattina a Trigoria. Squadra divisa in due gruppi: i calciatori che hanno giocato gran parte del match contro il Milan hanno lavorato a parte, mentre coloro che hanno raccolto meno minuti o sono rimasti in panchina si sono allenati maggiormente sul campo svolgendo esercizi atletici e con il pallone. Questi gli scatti più belli della seduta odierna.