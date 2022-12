FOTO e VIDEO - Trigoria: gol pazzesco in rovesciata di Pellegrini. Sorrisi anche di Mou

Ultimo allenamento a Trigoria per la Roma prima della partenza per il Portogallo, dove resterà fino al 22 dicembre in ritiro in vista della ripresa del campionato. Oggi, al mattino al "Fulvio Bernardini", la squadra si è allenata e Lorenzo Pellegrini si è reso protagonista di una prodezza durante la partitella: gol in rovesciata del capitano che lascia i compagni increduli e regala sorrisi a José Mourinho.