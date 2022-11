VIDEO - Trigoria, palestra e campo in vista del Sassuolo

La Roma è tornata ad allenarsi in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma mercoledì alle 18.30. Soltanto palestra per i calciatori che hanno giocato il derby di ieri, mentre hanno lavorato sul campo coloro i quali non sono stati impiegati, a cui si sono aggregati alcuni giovani della Primavera. La seduta odierna è stata documentata da un video, pubblicato sul profilo Twitter della Roma.