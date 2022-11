Trigoria: venerdì mattina la ripresa degli allenamenti

La Roma non può permettersi pause e, dopo l'amaro pareggio per 1-1 ottenuto in casa del Sassuolo, deve subito rialzare la testa. I giallorossi infatti sono attesi dalla difficile partita contro il Torino, in programma domenica 13 novembre alle ore 15. Questo sarà l'ultimo impegno per la Roma prima della sosta per il Mondiale. Gli uomini di José Mourinho inizieranno a preparare la sfida già da domani e in mattinata si alleneranno al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria.