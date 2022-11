Archiviata la sconfitta nel derby, la Roma non ha il tempo di piangersi addosso: i giallorossi, infatti, scenderanno nuovamente in campo mercoledì 9 novembre alle ore 18:30 e sfideranno il Sassuolo nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. José Mourinho e i suoi ragazzi torneranno ad allenarsi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria già domani alle ore 11.