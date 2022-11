Trigoria: Dybala e Karsdorp in gruppo nella rifinitura (VIDEO)

Domani, alle 15.00, la Roma ospiterà il Torino all'Olimpico nella sfida valida per la 15esima giornata di Serie A, ultima partita di campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Nella seduta di rifinitura odierna svolta al "Fulvio Bernardini" di Trigoria anche Paulo Dybala, convocato da Scaloni per il Mondiale con l'Argentina, e Rick Karsdorp si sono allenati in gruppo. Lo riferisce su Twitter il giornalista de "Il Tempo" Alessandro Austini.

Dybala e Karsdorp in gruppo nell'allenamento di rifinitura in vista di #RomaTorino@tempoweb — Alessandro Austini (@aleaus81) November 12, 2022