FOTO - Trigoria: seduta prima della partenza per il Giappone. Anche Spinazzola in campo

Prima della partenza prevista nel primo pomeriggio per il Giappone, dove la Roma resterà fino al 29 novembre e disputerà due amichevoli, la squadra si è allenata questa mattina al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Oltre ai vari giovani, tra i quali Keramitsis, Cherubini e Missori, si è visto in campo anche Leonardo Spinazzola, fermo da fine ottobre per una lesione al retto femorale sinistro. Gli scatti dell'allenamento odierno: