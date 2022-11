FOTO e VIDEO - Trigoria: Dybala lavora con il gruppo in vista del Torino

Questa mattina la Roma si è regolarmente allenata a Trigoria in vista della sfida contro il Torino, in programma domenica alle 15. Si è rivisto parzialmente in gruppo Paulo Dybala, che viaggia così verso una convocazione nel match contro i granata, a distanza di poco più di un mese dall'infortunio patito contro il Lecce. Ha lavorato con i compagni anche un sorridente Rick Karsdorp, nonostante le dure parole di José Mourinho a lui indirizzate nel post partita di Sassuolo-Roma.