FOTO - Trigoria: allenamento sul campo alla vigilia del Sassuolo

La Roma lavora a Trigoria alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma domani alle 18.30. Questa mattina la squadra di José Mourinho ha svolto una seduta d'allenamento sul campo. Assente capitan Lorenzo Pellegrini, che sarà out per le ultime due partite prima della sosta a causa dell'infortunio al flessore rimediato nel derby contro la Lazio. Come spesso sta accadendo nelle ultime settimane, anche oggi alla prima squadra si sono aggregati tre ragazzi della Primavera: Giacomo Faticanti, Luigi Cherubini e Benjamin Tahirovic.