VIDEO - Zaniolo incanta in allenamento: ecco il super gol del numero 22

Nicolò Zaniolo scalda i motori in vista di Roma-Napoli, match in programma domenica 23 ottobre alle ore 20:45 e valido per l'undicesima giornata. Il numero 22 è ancora alla ricerca del primo gol in questo campionato e la sua ultima rete realizzata allo Stadio Olimpico in Serie A risale alla stagione 2019/2020 proprio nella sfida contro i partenopei. Il classe '99 sembra in grande forma, come dimostrato anche nell'allenamento odierno: durante la partitella a campo ridotto, il calciatore ha messo a segno una rete fantastica con un gran tiro di sinistro al volo e Pietro Boer, nonostante il tuffo, non ha potuto farci nulla.

? #Zaniolo incanta in allenamento ? ⚽️ Ecco il super gol al volo del numero 22 ? ? Tiro imparabile per #Boer ?#ASRoma pic.twitter.com/rtbzh4a90G — laroma24.it (@LAROMA24) October 20, 2022