Trigoria: oggi alle 15.30 la ripresa degli allenamenti

Dopo il ko di misura contro il Napoli in campionato andato in scena ieri sera allo Stadio Olimpico, la Roma tornerà ad allenarsi oggi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: José Mourinho ritroverà i giallorossi alle 15.30 per la prima seduta in vista della gara di Europa League contro l'HJK Helsinki, in programma giovedì sera in Finlandia.