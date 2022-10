Trigoria: mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

La Roma si impone a Marassi per 1-0 sulla Sampdoria nella 10a giornata di Serie A grazie alla rete dal dischetto di Lorenzo Pellegrini e si porta al 4° posto, a quota 22 punti in classifica, superando Lazio ed Udinese. José Mourinho concede un giorno di riposo alla squadra, che ritroverà mercoledì pomeriggio al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la ripresa degli allenamenti: domenica sera all'Olimpico i giallorossi ospiteranno il Napoli di Spalletti.