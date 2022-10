Trigoria: lunedì mattina la ripresa degli allenamenti

Dopo la vittoria in rimonta a San Siro battendo l'Inter per 2-1 grazie alle reti di Dybala e Smalling, José Mourinho concede un giorno di riposo ai giallorossi: la squadra è attesa lunedì mattina al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di Europa League contro il Betis in programma giovedì sera all'Olimpico.