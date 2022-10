Trigoria: domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Ottenuto il prezioso pareggio in casa del Betis, la Roma non ha tempo per rilassarsi poiché lunedì 17 ottobre alle 18:30 scenderà in campo allo Stadio Luigi Ferraris contro la Sampdoria. I ragazzi di José Mourinho, infatti, si ritroveranno al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria già domani pomeriggio per effettuare un nuovo allenamento ed iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato.