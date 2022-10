FOTO - Trigoria: ripresa in vista della Sampdoria. Scarico per chi ha giocato con il Betis, lavoro sul campo per gli altri

Subito dopo aver conquistato un punto in casa del Betis nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League, la Roma è tornata al lavoro al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato. I giallorossi affronteranno lunedì 17 ottobre alle ore 18:30 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria di Dejan Stankovic. Come di consueto, la squadra è stata divisa in due gruppi: coloro che hanno giocato gran parte del match di ieri hanno svolto una seduta di scarico, mentre i calciatori che hanno raccolto meno minuti o sono rimasti in panchina hanno lavorato sul campo.