FOTO e VIDEO - Trigoria: rifinitura in vista del Lecce. Pellegrini regolarmente in gruppo

Manca sempre meno a Roma-Lecce, match valido per la nona giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. I giallorossi si sono allenati al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per continuare a preparare la partita contro la formazione di Baroni e cancellare la brutta sconfitta subita giovedì per mano del Betis. Gli uomini di Mourinho hanno svolto sia esercizi atletici sia con il pallone. Lorenzo Pellegrini, in tribuna nella sfida contro gli spagnoli, si è allenato regolarmente con il resto del gruppo e quindi può essere considerato recuperato per il Lecce.