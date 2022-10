Manca sempre meno all'importantissima partita tra Betis e Roma, valida per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma giovedì 13 ottobre alle ore 18:45. I giallorossi continuano ad allenarsi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista di questo match, che potrebbe rivelarsi decisivo per il cammino europeo della Roma.