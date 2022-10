FOTO - Trigoria, -2 al Napoli: ok Kumbulla

A due giorni dalla sfida contro il Napoli, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico e valida per l'undicesima giornata di Serie A, la Roma prosegue al "Fulvio Bernardini" di Trigoria la sua preparazione. La squadra ha lavorato tra i sorrisi e, come si nota dagli scatti dell'allenamento odierno, con il gruppo era presente anche Marash Kumbulla, out con Betis e Sampdoria.