Altro giorno di lavoro a Trigoria: la squadra si è allenata questa mattina al "Fulvio Bernardini" senza i giocatori che saranno impegnati con le rispettive Nazionali. I giallorossi hanno lavorato in campo verso la sfida in casa dell'Inter, prevista dopo la sosta e in programma sabato 1° ottobre nell'ottava giornata di campionato.