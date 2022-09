Trigoria: sabato alle 10:30 la ripresa degli allenamenti

La Roma ha bisogno di riscattare questo periodo negativo, nel quale sono arrivate due sconfitte consecutive (Udinese 4-0 Roma e Ludogorets 2-1 Roma). Gli uomini di Mourinho hanno la possibilità di dare una svolta alla loro stagione già lunedì 12 settembre alle ore 20:45 in casa dell'Empoli, nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. La squadra giallorossa, oggi impegnata in Bulgaria per la sfida di Europa League contro il Ludogorets, tornerà ad allenarsi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria nella giornata di sabato alle ore 10:30.