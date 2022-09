Trigoria: domani alle 16 la ripresa degli allenamenti

Dopo due sconfitte tra campionato ed Europa League, la Roma torna a vincere battendo l'Empoli al Castellani per 2-1 grazie ai gol di Dybala ed Abraham. All'orizzonte per i giallorossi c'è la sfida europea contro l'Helsinki in programma giovedì sera allo Stadio Olimpico: la squadra tornerà ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria domani alle 16.00.