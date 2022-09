Dopo il pesante ko per 4-0 per mano dell'Udinese alla Dacia Arena nella quinta giornata di campionato, la Roma è attesa anche dal primo impegno in Europa League in programma giovedì alle 18.45 in casa del Ludogorets e valido per la prima giornata del girone. La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, alle 16.00, al "Fulvio Bernardini" di Trigoria agli ordini di Mourinho.