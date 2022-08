Trigoria: squadra divisa in due gruppi. Tiri in porta e partitella a 3 giorni dalla Juventus (FOTO e VIDEO)

Settimana corta per la Roma, che torna ad allenarsi di mercoledì dopo la vittoria sulla Cremonese in vista della sfida di sabato a Torino con la Juventus. Come di consueto alla ripresa dopo una partita, squadra divisa in due tra chi ha giocato di più e chi, invece, è rimasto a riposo. Dopo il consueto riscaldamento, i giocatori meno impiegati contro la squadra di Alvini si sono cimentati in un'esercitazione di tiri verso la porta - con pressione ad inseguire da parte di un compagno - e in una partitella a campo ridotto.