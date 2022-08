Trigoria: mercoledì alle 10 la ripresa degli allenamenti

Piccola parentesi di pausa per i giocatori della Roma: Josè Mourinho e il suo staff hanno deciso di concedere ai giocatori un giorno di riposo dopo la vittoria conquistata sulla Cremonese per 1-0. I giallorossi torneranno dunque ad allenarsi al Fulvio Bernardini mercoledì alle 10 per iniziare a preparare la dura trasferta contro la Juventus di Allegri.