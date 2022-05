Trigoria: mercoledì pomeriggio la ripresa

Dopo la sconfitta per 2-0 rimediata contro la Fiorentina, la Roma dovrà pensare alla prossima sfida di campionato, nella quale affronterà il Venezia di Soncin. Il match si disputerà sabato 14 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Gli uomini di Mourinho inizieranno a lavorare in vista di questa partita mercoledì pomeriggio, ovvero il giorno in cui è stata fissata la ripresa degli allenamenti.