Trigoria: martedì alle 11 la ripresa degli allenamenti

Terminata la partita con il Venezia, gli uomini di Mourinho non ha tempo per piangersi addosso e devono preparare l'ultima sfida di campionato, nella quale affronteranno il Torino. Il match è stato anticipato a venerdì 20 per permettere ai giallorossi di riposarsi al meglio in vista della finale di Conference League contro il Feyenoord. Lo Special One ha comunque concesso due giorni di riposo alla squadra, che quindi si ritroverà a Trigoria martedì alle ore 11 per la ripresa degli allenamenti.