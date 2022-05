Poche ore dalla storica semifinale contro il Leicester, che ha regalato alla Roma una finale europea dopo 31 anni, la squadra di Mourinho è già al lavoro. Tanto entusiamo come si evince dagli scatti di Trigoria ma la testa, come ha ripetuto lo Special One nel post-partita, deve essere già alla sfida contro la Fiorentina di lunedì. Domani seduta mattutina alle ore 11:00.