FOTO - Trigoria, missione Tirana: ripresa al 'Fulvio Bernardini"

Chiuso il campionato al 6° posto con la qualificazione in Europa League, la Roma si concentra sulla finale di Conference League. Mercoledì sera a Tirana andrà in scena la sfida attesa contro il Feyenoord per conquistare la prima edizione della nuova competizione europea. La squadra è tornata oggi ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, come mostra il club giallorosso condividendo alcune immagini su Twitter: