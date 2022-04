Trigoria: lunedì pomeriggio la ripresa

Archiviata la sconfitta con l'Inter, per la Roma è tempo di pensare alla Conference League e all'impegno con il Leicester di giovedì prossimo. Per la partita d'andata delle semifinali della terza coppa europea i giallorossi avranno 3 giorni a disposizione per la preparazione. José Mourinho infatti ha concesso la domenica libera alla squadra dopo il rientro da Milano. Fissata per il pomeriggio di lunedì 25 aprile la ripresa degli allenamenti,