FOTO - Trigoria, testa al Napoli: scarico in palestra per chi ha giocato col Bodo

Niente riposo per la Roma: dopo aver battuto il Bodo/Glimt 4-0 e aver conquistato la semifinale di Conference League, oggi i giallorossi sono tornati ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della sfida in casa del Napoli in programma lunedì. Chi è stato impiegato ieri contro i norvegesi ha svolto lavoro di scarico in palestra, mentre gli altri, compreso Spinazzola, si sono allenati in campo. Alcuni scatti della seduta odierna:

No rest - onto the next one now! ?

#ASRoma pic.twitter.com/VbeGiAX5nI — AS Roma English (@ASRomaEN) April 15, 2022