Dopo il pareggio di Napoli e prima dell'andata della semifinale di Conference League con il Leicester, per la Roma c'è l'appuntamento contro l'Inter a San Siro in programma sabato alle 18.00. Oggi la squadra è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della sfida contro i nerazzurri. Alcuni scatti della seduta tra i sorrisi: