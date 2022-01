Trigoria: si torna al lavoro in vista del Genoa. Individuale per Pellegrini e Spinazzola, assenti i nazionali Darboe, Shomurodov e Vina.

Dopo i diversi giorni di riposo concessi da Josè Mourinho e il suo staff ai calciatori della Roma, i giallorossi tornano ad allenarsi sui campi di Trigoria per preparare la prossima sfida di campionato contro il Genoa, in programma sabato alle 15 allo Stadio Olimpico. Si registrano le assenze dei nazionali Ebrima Darboe, Eldor Shomurodov e Matias Vina, mentre Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola hanno svolto lavoro individuale. In gruppo tutti gli altri.