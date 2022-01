Trigoria: rifinitura in vista del Lecce, El Shaarawy in gruppo (FOTO)

Ultimo allenamento della Roma in vista della Coppa Italia. Nel primo pomeriggio a Trigoria la squadra si è allenata alla vigilia del match con il Lecce. Una buona notizia per José Mourinho: torna a disposizione Stephan El Shaarawy, che si è allenato con la squadra. Un'alternativa in più per lo Special One, che ritrova il numero 92 dopo il suo forfait di domenica scorsa nel match con il Cagliari.