Trigoria: primo allenamento con il gruppo per Maitland-Niles. Presente Borja Mayoral (FOTO E VIDEO)

La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Ainsley Maitland-Niles soltanto da poche ore, ma l'esterno inglese è già sceso in campo con i propri compagni per preparare la delicata sfida di domani contro la Juventus. La Roma, tramite il proprio profilo Twitter, ha diffuso un video con alcuni momenti del primo allenamento con i nuovi compagni dell'ormai ex Arsenal. Buone notizie da Borja Mayoral: l'attaccante spagnolo è presente nella gallery dell'allenamento diffusa dal club sul proprio sito ufficiale, si è quindi allenato con il resto dei compagni e si è negativizzato.

