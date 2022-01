Trigoria: Mayoral in isolamento dopo contatto con un positivo al Covid. Necessario nuovo tampone

Rischio di un nuovo caso di Covid-19 in casa Roma, anche se per l'ufficialità bisognerà attendere almeno domani. Borja Mayoral non si è allenato con la squadra oggi a Trigoria alla ripresa degli allenamenti.

L'attaccante spagnolo è rimasto in isolamento preventivo nella sua abitazione dopo essere venuto a contatto con un positivo al Coronavirus. Ieri Mayoral era risultato negativo al giro di tamponi a cui si è sottoposto tutto il gruppo al rientro a Trigoria, ora sarà necessario un nuovo test per accertare la sua situazione.