Dopo la vittoria ottenuta sul Cagliari e il giorno di riposo concesso da Josè Mourinho e il suo staff alla squadra, la Roma torna ad allenarsi sui campi del Fulvio Bernardini. Nel mirino la sfida di Coppa Italia di giovedì sera - fischio d'inizio alle ore 21 -, quando la Roma scenderà in campo all'Olimpico per affrontare il Lecce.