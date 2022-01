Spinazzola, rientro più vicino: possibile la convocazione per il Genoa

Leonardo Spinazzola vede vicina la fine del tunnel. Si avvicina il rientro del terzino della Roma, fermo dalla scorsa estate dopo la rottura del tendine d'Achille accusata agli Europei nel corso del match tra Italia e Belgio.

Il 15 gennaio è previsto il consulto decisivo dal prof. Lasse Lempainen, il chirurgo che lo ha operato la scorsa estate. In caso di ok, come riferisce l'emittente satellitare, per Spinazzola potrebbe addirittura arrivare la prima convocazione stagionale. La partita del suo possibile ritorno potrebbe essere Roma-Genoa del prossimo 6 febbraio, in programma nel turno successivo alla sosta per le nazionali.

(Sky Sport)