FOTO - Trigoria: seduta in campo per Smalling ed El Shaarawy

Dopo aver passato il turno in Coppa Italia superando il Lecce agli ottavi di finale, oggi la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: domenica alle 18.00 la squadra è attesa in casa dell'Empoli nella sfida valida per la 23a giornata di campionato.

Come di consueto nella seduta successiva ad una partita, chi ha giocato ieri ha effettuato una seduta di scarico, per gli altri allenamento in campo. Tornano a disposizione Chris Smalling, assente contro Cagliari e Lecce, e Stephan El Shaarawy: i due si sono allenati con i compagni non impiegati ieri da Mourinho, come aggiunge il giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora.