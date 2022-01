Alla ripresa del campionato la Roma sarà ospite del Milan, big match in scena il 6 gennaio alle 18.30 a San Siro. Mourinho, che dovrà fare a meno dei tre giocatori positivi al Covid-19 (Mayoral e Fuzato i noti, del terzo per privacy non è stata svelata l'identità), continua a preparare la trasferta di Milano: al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, tra sorrisi e lavoro, la squadra si è allenata al mattino. Alcuni scatti mostrati dal club giallorosso: