Trigoria: settimana di sosta per la Roma, il 30 dicembre la ripresa degli allenamenti

Una settimana piena per le festività natalizie e per ricaricare le batterie. La Roma pareggia 1-1 con la Sampdoria nell'ultimo match del 2021 e la squadra giallorossa tornerà al lavoro dopo Natale. José Mourinho ha fissato per giovedi 30 dicembre la ripresa degli allenamenti.

La Roma tornerà in campo il 6 gennaio e subito calendario in salita per i giallorossi, che nell'arco di 3 giorni affronteranno prima il Milan e poi la Juve. Per il match con i rossoneri Mourinho conta di recuperare capitan Pellegrini, mentre alla ripresa degli allenamenti saranno da valutare le condizioni di Abraham, che ha riportato una contusione alla caviglia destra.