La Roma perde per 0-3 contro l'Inter e il momento si fa delicato. All'orizzonte la sfida con il CSKA Sofia per l'ultima giornata di Conference League. Per iniziare a prepararla, Josè Mourinho dà appuntamento alla squadra per lunedì alle 15, quando sui campi di Trigoria riprenderanno le sessioni d'allenamento. Un giorno di riposo, dunque, concesso da Mou e il suo staff alla squadra.