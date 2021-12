Trigoria: domani alle 12 la ripresa degli allenamenti

Non c'è tempo per rimuginare dopo la sconfitta della Roma al Dall'Ara contro il Bologna. I giallorossi torneranno a lavorare sui campi del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria agli ordini di Josè Mourinho e il suo staff già domani. L'appuntamento al centro sportivo è fissato alle 12: nel mirino la sfida di campionato contro l'Inter, in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico.