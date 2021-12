Non c'è tempo per riposare, nemmeno dopo la vittoria sull'Atalanta. Alle 11 di domani i calciatori della Roma si ritroveranno sui campi del Fulvio Bernardini di Trigoria per iniziare a preparare la sfida di giovedì contro la Sampdoria, ultimo impegno dell'anno solare della squadra di Josè Mourinho.