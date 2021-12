Trigoria: Carles Perez in gruppo. Gestione individuale programmata per Smalling (VIDEO)

Prosegue il lavoro della Roma in vista della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta in programma sabato alle 15.00 al Gewiss Stadium. Buone notizie per José Mourinho che nell'allenamento odierno a Trigoria ha ritrovato in gruppo Carles Perez: lo spagnolo ha smaltito l'affaticamento muscolare e si è allenato con i compagni. Chris Smalling, invece, ha svolto un lavoro di gestione individuale programmata.

Episodio simpatico nella partitella di oggi: chiesto dalla squadra senza fratino un tocco di mano di Zaniolo nell'azione che ha portato al gol, poi annullato dall''arbitro' di giornata proprio per l'irregolarità del 22 giallorosso. Il siparietto tra le risate di Mourinho: