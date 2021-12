Roma, si ferma anche Perez: affaticamento muscolare alla coscia destra

Non solo Zaniolo e Mancini squalificati per la prossima di campionato con lo Spezia o gli infortunati Pellegrini, El Shaarawy e Spinazzola. La Roma continua a perdere pezzi e si ferma anche Carles Perez.

L'esterno spagnolo, alla vigilia accreditato come possibile titolare per il match con l'Inter, ha infatti accusato un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dai giochi. Nello specifico un affaticamento al flessore della coscia destra, come fa sapere lo staff medico del club giallorosso. Perez non era presente nemmeno in panchina questa sera e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.