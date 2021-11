VIDEO - La giornata di lavoro a Trigoria: tra la partitella sotto la pioggia e i colpi di classe di Mourinho

Altra giornata di lavoro sui campi di Trigoria, dove la Roma ha continuato a preparare - sempre a ranghi ridotti per le assenze dei vari nazionali - la sfida di domenica prossima contro il Genoa. Dopo una fase di riscaldamento in palestra ed esercitazioni sul possesso palla in campo, la squadra si è cimentata in una partitella a campo ridotto sotto la pioggia. Curiosa una sequenza che immortala Josè Mourinho, prima dell'inizio della seduta, mentre si cimenta in palleggi e colpi di classe in attesa dei suoi.