All'indomani della vittoria sullo Zorya, la Roma torna ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista dell'impegno di campionato contro il Torino, in scena domenica alle 18.00 allo Stadio Olimpico. Oggi, come di consueto nella prima seduta successiva ad una partita, la squadra è stata divisa in gruppi tra chi ha giocato, che ha effettuato lavoro di scarico, e chi non è sceso in campo.

Leonardo Spinazzola, invece, ha lavorato individualmente.