Non buone notizie da Trigoria in vista del match di domani alle 12.30 con il Venezia. Preoccupano ancora le condizioni di Lorenzo Pellegrini, che in questi giorni ha lavorato a parte per via di un'infiammazione al ginocchio sinistro, che lo ha costretto a saltare l'impegno di Conference League con il Bodo/Glimt. Come riferisce l'emittente satellitare il capitano giallorosso questa mattina si sta ancora allenando a parte. In forte dubbio quindi la sua presenza in campo domani.

(Sky Sport)