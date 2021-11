Dopo la vittoria sul Genoa a Marassi grazie ad una doppietta del giovane Felix Afena-Gyan, José Mourinho concede un giorno di riposo alla squadra e ritroverà i giallorossi martedì mattina a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. La Roma ospiterà giovedì sera lo Zorya in Conference League e il Torino domenica per la 14a giornata di Serie A.