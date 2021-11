La Roma festeggia i 3 punti ottenuti con la vittoria sul Torino, ma non c'è tempo per rilassarsi: il prossimo impegno è dietro l'angolo - mercoledì i giallorossi sfideranno il Bologna al Dall'Ara - e allora l'appuntamento a Trigoria per la ripresa degli allenamenti è stato fissato da Mourinho e il suo staff per domani alle 12.